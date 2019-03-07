За корупційними оборудками в "Укроборонпромі" стоять перші особи держави, – Сироїд

Про розкриття корупції в "Укроборонпромі", причетних до цього осіб, про оборонний бюджет України та про об'єднання Анатолія Гриценка з Андрієм Садовим – у програмі розповіла віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

За корупційними оборудками стоять перші особи держави

– Наразі в Україні єдиним органом, який зберіг довіру українців і незалежність, залишається Національне антикорупційне бюро. Немає довіри до прокуратури САП, але саме вона мала б представляти справи в суді. І, на жаль, в нас немає суду, в якому можна було б розглянути корупційні справи. Однозначно, потрібно змінювати керівництво Антикорупційної прокуратури.

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– Ми чудово усвідомлюємо, що розкрадання в оборонній промисловості розпочалося не в 2019 році, а воно триває фактично з моменту обрання президента на посаду. І я переконана, що є багато угод і закупівель, де були завищені ціни.

Наприклад, закупівля боєприпасів. Ми ж досі фактично не виробляємо серійних боєприпасів. Де ми їх беремо? Кажуть, що ми їх купуємо у країнах варшавського договору. Але так тільки кажуть. Я майже переконана, що їх також закуповують або контрабандою з Росії, або з українських складів самі в себе. А потім ці склади і вибухають, бо необхідно ж приховати таке розкрадання.

– Це все потребує розслідування в це все покривалося першими особами держави, включно з Президентом України впродовж всіх 5 років.

Як зробити оборонний бюджет прозорим?

– Для початку варто виокремити оборонний бюджет від загального бюджету. По-друге, має бути планування відповідно до загроз, і хоча б 5 років, бо неможливо закупити на рік озброєння та військову техніку.

– По-третє, обов'язково мають бути розділені закупівлі: на споживання (їжу, форму тощо), на розвиток (навчання, військова освіта) та витрати на війну. Тому що сьогодні все списується на війну, а мають бути окремі витрати, де буде видно, скільки грошей забере війна. По-четверте, показати всі закупівлі до одиниці. Адже в бюджетних запитах Міноборони можна побачити не вартість однієї одиниці техніки, до прикладу танка, а середню вартість броньованої техніки.

– Тепер важливо, щоб нас не обдурили, бо прозорий оборонний бюджет – це не просто документ, на якому так написано, це – певні критерії. Оборонний бюджет – це велика спокуса для людей, які є недобросовісними і хочуть вкрасти з нього гроші.

Як США домоглися прозорого бюджету?

Під час громадянської війни США пройшли через те саме, що й зараз проходить Україна. Тоді вони виділяли величезні гроші на озброєння та утримання армії. Але згодом з’ясувалося, що американські солдати мають погану їжу, зброю, обмундирування та навіть мокрий порох. Тому конгресмени зрозуміли, що вони мусять контролювати, як витрачаються гроші на армію. Так і з’явився прозорий бюджет у США.

– Україна наразі проходить той самий шлях, якого просто не могла уникнути. Адже якщо є війна чи загроза, значить потрібно збільшувати оборонний бюджет, а це величезні гроші, які покриті державною таємницею.

Порошенко знав про все, що відбувалося в "Укроборонпромі"

– Президент знав і знає все, що відбувається в "Укроборонпромі" і його оприлюднений незалежний аудит щодо оборонного органу – це обман. Таке дослідження має замовляти сам концерн.

– Наша позиція залишається радикальною – має бути сформована перехідна наглядова рада за участю наших міжнародних партнерів. І саме вони мають стати замовником незалежного аудиту "Укроборонпрому" і всіх підприємств.

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками, які скуповують військові запчастини у російських контрабандистів та по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляла понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздавала на хабарі і відкати. Олег Гладковський переконує, що нічого про це не знав.

Про об'єднання Гриценка з Садовим?

– Найбільше, що спонукало кандидатів у президенти Анатолія Гриценка та Андрія Садового об’єднатися – це запит людей. На кожній зустрічі мене, Андрія Садового і наших колег постійно запитували про можливість об’єднання. І всі очікували, що це привабить людей, які сьогодні шукають альтернативи нинішній владі.