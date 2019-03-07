За коррупционными сделками в "Укроборонпроме" стоят первые лица государства, – Сыроид

О раскрытии коррупции в "Укроборонпроме", причастных к этому лицах, об оборонном бюджете Украины и об объединении Анатолия Гриценко с Андреем Садовым – в программе рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроед.

За коррупционными сделками стоят первые лица государства

– Сейчас в Украине единственным органом, который сохранил доверие украинцев и независимость, остается Национальное антикоррупционное бюро. Нет доверия к прокуратуре САП, но именно она должна представлять дела в суде. И, к сожалению, у нас нет суда, в котором можно было бы рассмотреть коррупционные дела. Однозначно, нужно менять руководство Антикоррупционной прокуратуры.

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– Мы прекрасно осознаем, что хищение в оборонной промышленности началось не в 2019 году, а оно длится фактически с момента избрания президента на должность. И я убеждена, что есть много сделок и закупок, где были завышены цены.

Например, закупка боеприпасов. Мы же до сих пор фактически не производим серийных боеприпасов. Где мы их берем? Говорят, что мы их покупаем в странах варшавского договора. Но так только говорят. Я почти убеждена, что их также закупают либо контрабандой из России, либо с украинских складов сами у себя. А потом эти склады и взрываются, потому что необходимо скрыть такое хищение.

– Это все требует расследования в это все покрывалось первыми лицами государства, включая президента Украины на протяжении всех 5 лет.

Как сделать оборонный бюджет прозрачным?

– Для начала стоит отделить оборонный бюджет от общего бюджета. Во-вторых, должно быть планирование в соответствии с угрозами, и хотя бы на 5 лет, потому что невозможно закупить на год вооружение и военную технику.

– В-третьих, обязательно должны быть разделены закупки: на потребление (еду, форму и т. п), на развитие (обучение, военное образование) и затраты на войну. Потому что сегодня все списывается на войну, а должны быть отдельные расходы, где будет видно, сколько денег заберет война. В-четвертых, показать все закупки до единицы. Ведь в бюджетных запросах Минобороны можно увидеть не стоимость одной единицы техники, к примеру танка, а среднюю стоимость бронированной техники.

– Теперь важно, чтобы нас не обманули, потому что прозрачный оборонный бюджет – это не просто документ, на котором так написано, это – определенные критерии. Оборонный бюджет – это большое искушение для людей, которые являются недобросовестными и хотят украсть из него деньги.

Как США добились прозрачного бюджета?

Во время гражданской войны США прошли через то же, что и сейчас проходит Украина. Тогда они выделяли огромные деньги на вооружение и содержание армии. Но впоследствии выяснилось, что американские солдаты имеют плохую еду, оружие, обмундирование и даже мокрый порох. Поэтому конгрессмены поняли, что они должны контролировать, как тратятся деньги на армию. Так и появился прозрачный бюджет в США.

– Украина сейчас проходит тот же путь, которого просто не могла избежать. Ведь если есть война или угроза, значит нужно увеличивать оборонный бюджет, а это огромные деньги, которые покрыты государственной тайной.

Порошенко знал обо всем, что происходило в "Укроборонпроме"

– Президент знал и знает все, что происходит в "Укроборонпроме" и его обнародованный независимый аудит относительно оборонного органа – это обман. Такое исследование должен заказывать сам концерн.

– Наша позиция остается радикальной – должен быть сформирован переходный наблюдательный совет с участием наших международных партнеров. И именно они должны стать заказчиком независимого аудита "Укроборонпрома" и всех предприятий.

Что известно про коррупционные схемы в "Укроборонпроме"В начале войны группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками, которые скупают военные запчасти у российских контрабандистов и по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.



В группу входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа зарабатывала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздавала на взятки и откаты. Олег Гладковский убеждает, что ничего об этом не знал.

Об объединении Гриценко с Садовым?

– Больше всего, что побудило кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Андрея Садового объединиться – это запрос людей. На каждой встрече меня, Андрея Садового и наших коллег постоянно спрашивали о возможности объединения. И все ожидали, что это привлечет людей, которые сегодня ищут альтернативы нынешней власти.