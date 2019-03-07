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      Порошенко знав про все, що відбувалося в "Укроборонпромі", – Сироїд

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / gettyimage

      "Укроборонпром" впродовж п'яти років перебував під контролем Президента України Петра Порошенка. Він не звільнив Павла Букіна, бо там діє кругова порука.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказала народна депутатка від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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      За її словами, президент знав і знає все, що там відбувається. І його оприлюднений незалежний аудит щодо "Укроборонпрому" – це обман. Таке дослідження має замовляти сам концерн.

      Наша позиція залишається радикальною – має бути сформована перехідна наглядова рада за участю наших міжнародних партнерів. І саме вони мають стати замовником незалежного аудиту Укроборонпрому і всіх підприємств,
      – зазначила Сироїд.

      6 березня Президент України Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони України щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" та посилення прозорості його діяльності.

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

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      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укроборонпром Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 Канал
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