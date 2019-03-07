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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Рішення РНБО по "Укроборонпрому" частково політизоване, – експерт

      255 Читать новость на русском
      Порошенко скликав РНБО через скандал в "Укроборонпромі"
      Порошенко скликав РНБО через скандал в "Укроборонпромі" / 24 канал

      Рішення РНБО про зовнішній аудит Укроборонпрому правильне, але до певної міри політизоване. В скандалі з Укроборонпромом фігурують "друзі Порошенка", тому він не міг не скликати РНБО.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

      Читайте також: "Укроборонпром" треба розпустити: що радять експерти для реформування оборонної сфери

      Термінове скликання Порошенком засідання РНБО через корупційний скандал у РНБО – відповідь на запит суспільства і елемент передвиборчої кампанії. Інакше Порошенко певною мірою взяв би на себе відповідальність,
      – зазначає Валерій Димов.

      За словами експерта, зовнішній аудит "Укроборонпрому" потрібен з кількох причин. По-перше, Росія і Україна – конкуренти на зовнішніх ринках торгівлі зброєю, і цей скандал Москві вигідний. Наші контракти можуть бути поставлені під сумнів. Щоб Україна не отримала збитків і не втратила позицій в торгівлі високотехнологічної військовою продукцією на зовнішніх ринках, потрібен аудит. По-друге, це вирішує питання і внутрішнього характеру – загрози національній безпеці. Втім, зауважує Димов, треба розуміти, що до 31 березня – першого туру президентських виборів – такий аудит фізично провести не можна.

      При цьому, вважає політолог, правоохоронні органи, враховуючи резонанс і увагу суспільства до скандалу з "Укроборонпромом", вже не зможуть спускати справу на гальмах. Але справу затягуватимуть.

      "Розслідування корупції в "Укроборонпромі" затягують з 2015 року. І розслідування саботували окремі прокурори, які робили це, вочевидь, не безкорисно. Глави правоохоронних органів, які входять до РНБО, повинні отримати серйозну взбучку за те, що займаються самопіаром і політикою, а не прямими професійними обов’язками – боротися з корупцією і зовнішньою агресію з боку Росії", – підкреслив Валерій Димов.

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі", які оприлюднили журналісти

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

      4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковсього.

      6 березня Президент України Петро Порошенко терміново зібрав РНБО щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" та посилення прозорості його діяльності. Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення та внести зміни до законів. Він також заявив, що РНБО ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

      Друга частина розслідування про "Укроборонпром": дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Корупційні схеми в Укроборонпромі РНБО Корупція Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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