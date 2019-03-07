Решение СНБО по "Укроборонпрому" частично политизировано – эксперт

Решение СНБО о внешнем аудите Укроборонпрома правильное, но в определенной степени политизированое. В скандале с Укроборонпромом фигурируют "друзья Порошенко", поэтому он не мог не созывать СНБО.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Срочное созыва Порошенко заседание СНБО из-за коррупционного скандала в СНБО – ответ на запрос общества и элемент предвыборной кампании. Иначе Порошенко в определенной степени взял на себя ответственность,

– отмечает Валерий Дымов.

По словам эксперта, внешний аудит "Укроборонпрома" нужен по нескольким причинам. Во-первых, Россия и Украина – конкуренты на внешних рынках торговли оружием, и этот скандал Москве выгодный. Наши контракты могут быть поставлены под сомнение. Чтобы Украина не получила убытков и не потеряла позиций в торговле высокотехнологичной военной продукцией на внешних рынках, нужен аудит. Во-вторых, это решает вопрос и внутреннего характера – угрозы национальной безопасности. Впрочем, замечает Дымов, надо понимать, что до 31 марта – первого тура президентских выборов – такой аудит физически провести нельзя.

При этом, считает политолог, правоохранительные органы, учитывая резонанс и внимание общества к скандалу с "Укроборонпромом", уже не смогут спускать дело на тормозах. Но дело будут затягивать.

"Расследование коррупции в "Укроборонпроме" затягивают с 2015 года. И саботировали расследование отдельные прокуроры, которые делали это, очевидно, не бескорыстно. Главы правоохранительных органов, которые входят в СНБО, должны получить серьезную встряску за то, что занимаются самопиаром и политикой, а не прямыми профессиональными обязанностями – бороться с коррупцией и внешней агрессии со стороны России", – подчеркнул Валерий Дымов.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме", которые обнародовали журналисты

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петра Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузня на Рыбальском".

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал. По убеждению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского.

6 марта Президент Украины Петр Порошенко срочно собрал СНБО по реформированию государственного концерна "Укроборонпром" и усилению прозрачности его деятельности. Президент отметил, что необходимо избежать чрезмерного засекречивание информации относительно государственного оборонного заказа и внести изменения в законы. Он также заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Вторая часть расследования о "Укроборонпром": смотрите видео