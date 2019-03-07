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      Порошенко знал все, что происходило в "Укроборонпроме", – Сыроед

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / gettyimage

      "Укроборонпром" в течение пяти лет находился под контролем Президента Украины Петра Порошенко. Он не уволил Павла Букина, потому что там действует круговая порука.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказала народный депутат от "Самопомочі" Оксана Сыроед.

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      По ее словам, президент знал и знает все, что там происходит. И его обнародованный независимый аудит по "Укроборонпрому" – это обман. Такое исследование должно заказывать сам концерн.

      Наша позиция остается радикальной – должен быть сформирован переходный наблюдательный совет с участием наших международных партнеров. И именно они должны стать заказчиком независимого аудита и всех предприятий Укроборонпрома,
      – отметила Сыроед.

      6 марта Президент Украины Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны Украины по реформированию государственного концерна "Укроборонпром" и усилению прозрачности его деятельности.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

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      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

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      Теги: Новости Украины Укроборонпром Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 Канал
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