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      Як зробити оборонний бюджет України прозорим: відповідь Сироїд

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      Як зробити оборонний бюджет прозорим
      Як зробити оборонний бюджет прозорим / 24 канал

      Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд наголосила, що в Україні необхідно зробити прозорий оборонний бюджет задля унеможливлення розкрадання в армії.

      Адже оборонний бюджет – це велика спокуса для людей, які є недобросовісними і хочуть вкрасти з нього гроші. Таку думку вона висловила у прямому ефірі 24 каналу.

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      І заявила, що завданням українців є контролювати оборонний бюджет України.

      Як зробити оборонний бюджет прозорим?

      За словами Сироїд, для початку варто виокремити оборонний бюджет від загального бюджету.

      По-друге, має бути планування відповідно до загроз, і хоча б 5 років, бо неможливо закупити на рік озброєння та військову техніку. По-третє, обов'язково мають бути розділені закупівлі: на споживання (їжу, форму тощо), на розвиток (навчання, військова освіта) та витрати на війну. Тому що сьогодні все списується на війну, а мають бути окремі витрати, де буде видно, скільки грошей забере війна,
      – відповіла віце-спікер парламенту.

      Сироїд розповіла, що четвертим пунктом до прозорості оборонного бюджету є зображення всієї закупівлі до одиниці. "Адже в бюджетних запитах Міноборони можна побачити не вартість однієї одиниці техніки, до прикладу танка, а середню вартість броньованої техніки. У оборонному бюджеті потрібна конкретика", – сказала вона.

      Віце-спікер парламенту зазначила, що тепер важливо, щоб нас не обдурили, бо прозорий обороннний бюджет – це не просто документ, на якому так написано, це – певні критерії.

      Як США домоглися прозорого бюджету?

      Сироїд розповіла, що під час громадянської війни США пройшли через те саме, що й зараз проходить Україна.

      Тоді вони виділяли величезні гроші на озброєння та утримання армії. Але згодом з’ясувалося, що американські солдати мають погану їжу, зброю, обмундирування та навіть мокрий порох. Тому конгресмени зрозуміли, що вони мусять контролювати, як витрачаються гроші на армію. Так і з’явився прозорий бюджет у Сполучених штатах Америки,
      – наголосила Сироїд.

      І додала, що Україна наразі проходить той самий шлях, якого просто не могла уникнути. Адже якщо є війна чи загроза, значить потрібно збільшувати оборонний бюджет, а це величезні гроші, які покриті державною таємницею.

      Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі" На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками, які скуповують військові запчастини у російських контрабандистів та по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляла понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздавала на хабарі і відкати. Олег Глядковський переконує, що нічого про це не знав.

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      Теги: Зброя Новини України Укроборонпром Міністерство оборони України Корупційні схеми в Укроборонпромі Оксана Сироїд Бюджет Корупція Новини США
      Джерело: 24 канал
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