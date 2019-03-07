Как сделать оборонный бюджет прозрачным: ответ Сыроид

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид отметила, что в Украине необходимо сделать прозрачный оборонный бюджет для предотвращения хищения в армии.

Ведь оборонный бюджет – это большое искушение для людей, которые являются недобросовестными и хотят украсть из него деньги. Такое мнение она высказала в прямом эфире 24 канала.

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И заявила, что задача украинцев – контролировать оборонный бюджет Украины.

Как сделать оборонный бюджет прозрачным?

По словам Сыроид, для начала стоит отделить оборонный бюджет от общего бюджета.

Во-вторых, должно быть планирование в соответствии с угрозами, и хотя бы 5 лет, потому что невозможно закупить на год вооружение и военную технику. В-третьих, обязательно должны быть разделены закупки: на потребление (еду, форму и т. п), на развитие (обучение, военное образование) и затраты на войну. Потому что сегодня все списывается на войну, а должны быть отдельные расходы, где будет видно, сколько денег заберет война,

– ответила вице-спикер парламента.

Сыроид рассказала, что четвертым пунктом в прозрачности оборонного бюджета является отображение всей закупки до единицы. "Ведь в бюджетных запросах Минобороны можно увидеть не стоимость одной единицы техники, к примеру танка, а среднюю стоимость бронированной техники. В оборонном бюджете нужна конкретика", – сказала она.

Вице-спикер парламента отметила, что теперь важно, чтобы нас не обманули, потому что прозрачный оборонный бюджет – это не просто документ, на котором так написано, это – определенные критерии.

Как США добились прозрачного бюджета?

Сыроид рассказала, что во время гражданской войны США прошли через то же, что сейчас проходит Украина.

Тогда они выделяли огромные деньги на вооружение и содержание армии. Но впоследствии выяснилось, что американские солдаты имеют плохую еду, оружие, обмундирование и даже мокрый порох. Поэтому конгрессмены поняли, что они должны контролировать, как тратятся деньги на армию. Так и появился прозрачный бюджет в Соединенных штатах Америки,

– подчеркнула Сыроид.

И добавила, что Украина сейчас проходит тот же путь, которого просто не могла избежать. Так как, если есть война или угроза, значит нужно увеличивать оборонный бюджет, а это огромные деньги, которые покрыты государственной тайной.

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" В начале войны группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками, которые скупают военные запчасти у российских контрабандистов и по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают их на его заводы.



В группу входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа зарабатывала больше четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздавала на взятки и откаты. Олег Глядковский убеждает, что ничего об этом не знал.