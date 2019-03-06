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      Коли можуть заарештувати Гладковського: думка експерта

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      Порошенко звільнив Гладковськго з посади заступника секретаря РНБО
      Порошенко звільнив Гладковськго з посади заступника секретаря РНБО / Фото з відкритих джерел

      Звільнення Порошенком Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО може бути тільки грою. Логічніше було б не лише звільнити чиновника, але й затримати через підозру в корупції.

      Про це 24 каналу розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

      Якщо це гра, то Порошенко тільки звільнив Гладковського. З огляду на те, що вони друзі, довга спільна робота в бізнесі, політичне партнерство, вілли поруч в Іспанії в провінції Малага. Гладковський – один з головних довірених осіб Порошенка, як і нардеп Кононенко. Якщо довірчі та близькі особисті стосунки залишаються, то Порошенко не здаватиме Гладковського,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Водночас, за його словами, в розслідуванні корупції в "Укроборонпромі" чекатимуть закінчення президентських виборів. Якщо Порошенко програє вибори, то батько і син Гладковські – одні з перших, кого можуть заарештувати.

      Читайте також: Скандал з "Укробронпромом": хто причетний і які наслідки?

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

      • 4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковсього.

      Друга частина розслідування про "Укроборонпром": дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Президентські вибори 2019 Петро Порошенко РНБО
      Джерело: 24 канал
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