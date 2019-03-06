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      Когда могут арестовать Гладковского: мнение эксперта

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      Порошенко уволил Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО
      Порошенко уволил Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО / Фото из открытых источников

      Увольнение Порошенко Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО может быть только игрой. Логичнее было бы не только уволить чиновника, но и задержать по подозрению в коррупции.

      Об этом 24 канала рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования касательно "Укроборонпром"

      Если это игра, то Порошенко только уволил Гладковского. Учитывая то, что они друзья, долгая совместная работа в бизнесе, политическое партнерство, виллы рядом в Испании в провинции Малага. Гладковский – один из главных доверенных лиц Порошенко, как и нардеп Кононенко. Если доверительные и близкие личные отношения остаются, то Порошенко не сдаст Гладковского,
      – считает Владимир Фесенко.

      В то же время, по его словам, в расследовании коррупции в "Укроборонпроме" будут ждать окончания президентских выборов. Если Порошенко проиграет выборы, то отец и сын Гладковські – одни из первых, кого могут арестовать.

      Читайте также: Скандал с "Укробронпромом": кто причастен и какие последствия?

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбацкой".

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал. По убеждению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

      • 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского.

      Вторая часть расследования в отношении "Укроборонпром": смотрите видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выборы Президента 2019 Петр Порошенко СНБО
      Источник: 24 канал
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