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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Спроба "Нацкорпусу" прорватись до Порошенка в Черкасах: постраждали 22 поліцейських

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      Під час спроби "Нацкорпусу" прорватись до Порошенка в Черкасах постраждали 22 поліцейських
      Під час спроби "Нацкорпусу" прорватись до Порошенка в Черкасах постраждали 22 поліцейських / Npu.gov.ua

      Внаслідок сутички в Черкасах 9 березня під час спроби представників "Нацкорпусу" прорватися на виступ президента Петра Порошенка, постраждало 22 працівника поліції.

      Саме стільки правоохоронців, які отримали травми внаслідок сутички, звернулися до лікарні станом на 9:00 10 березня, повідомили в поліції. З цього числа 19 правоохоронців госпіталізували.

      Читайте також: Не буде поблажливості до бойових заслуг, – Аваков про Нацкорпус і сутички у Черкасах

      Що відомо про сутички в Черкасах 9 березня?

      Представники "Нацкорпусу" вийшли на акцію з нагоди візиту до Черкас резидента Петра Порошенка. Спершу члени організації прийшли до палацу "Дружби народів", де виступав глава держави, і хотіли підійти ближче до сцени. Проте на заваді стали правоохоронці. Саме тоді спалахнули сутички з поліцією, внаслідок чого постраждали правоохоронці.

      У поліції кажуть, що члени "Нацкорпусу" провокувати на бійку прохожих, застосували до правоохоронців газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.

      Зрештою, поліції вдалося відтіснити представників "Нацкорпусу". Правоохоронці відкрили 2 справи за фактом сутичок.

      Перед інцидентом у Черкасах активісти "Нацкорпусу" разом з ветеранами війни на Донбасі прийшли на Майдан Незалежності у Києві. Учасники цієї акції намагались привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі".

      Чого "Нацкорпус" вимагав від Порошенка?

      Активісти вимагали від президента чесного розслідування скандальної справи про корупцію в держпідприємстві "Укроборнпром". Зокрема, вимагали ув’язнити фігурантів справи заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря.

      Дивіться відео з місця сутичок у Черкасах:

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Теги: Новини України Сутички Новини Черкас Поліція Петро Порошенко Протести Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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