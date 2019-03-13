Гладковський пропонував своїх кандидатів на посади в оборонку, – колишній міністр економіки

В оборонці Олег Гладковський бачив роботу Міністерства оборони України зовсім по-іншому: він пропонував "своїх" кандидатів на важливу посаду заступника міністра економіки.

Таку думку висловив міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014-2016 роках Айварас Абромавичус у прямому ефірі 24 каналу.

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Як наголосив Абромавичус, Гладковського він знав давно, ще до того, як той став міністром. "Колись його компанія "Богдан Моторс" розмістила акції на якійсь біржі. Гладковський був підприємцем з великими амбіціями. Проте підприємство назбирало багато боргів, які потім таємно рефінансували як державні банки", – сказав екс-міністр економіки.

Коли він спочатку пропонував поради, як взаємодіяти з РНБО, я на це позитивно відгукнувся. Але я знав, що ті люди, яких хотів бачити Гладковський на посаді керівників оборонки, не мали нічого спільного з реформами в Україні,

– заявив Абромавичус.

Як відбувалося лобіювання зі сторони Гладковського

Абромавичус розповів, що тоді міністр економіки був також і членом Ради національної безпеки оборони, тому він ходив на такі зустрічі. І наголосив, що обрати потрібних людей на посади було не тяжко.

"Як завжди, щоб розкритикувати чи навіть зняти з посади якогось державного чиновника, використовувалося лише декілька таких методів: вони або критикували, що посадовець не вникає в деталі, або казали, що в нього немає стратегічного бачення. Такі люди постійно критикували чиновників або через Верховну Раду, або через РНБО і в результаті, я сказав: "покажіть людей, яких ви вважаєте кращими", – запевнив Абромавичус.

Так, першим кандидатом на посаду міністра оборони став якийсь чоловік, про якого до того нічого не було чути. Але було видно, що це не проста людина. І коли я запитав, хто його сюди запросив, він гордо подивився на мене і відповів: "прийде час і ви зрозумієте". Ще через деякий час прийшов інший кандидат на цю посаду – Пінькас. Його якраз і порекомендував Гладковський,

– підтвердив екс-міністр економіки.

Але з розмови з цим кандидатом Абромавичус зрозумів, що Пінькас не буде з ним радитися у своїх діях, а ходитиме в інші кабінети, щоб отримати необхідні вказівки.



Сергій Пінькас

"Я запитав за нього у Романа Романова – тодішнього керівника "Укроборонпрому", на що той сказав, що Пінькас може зашкодити репутації Міністерства та принести шкоди всій реформі в оборонній сфері. Я сказав про це Гладковському. І більше я Пінькаса не бачив", – додав Абромавичус.

Хто такий Сергій Пінькас? До того, як потрапити в "Укроборонпром" він працював у мерії Цюрюпінська (місто в Херсоні). Але навіть там він встиг потрапити в корупційний скандал. Він займався комунальною сферою і лобіював інвестиції на побудову заводу з перероблення сміття. Туди буди виділені великі кошти, але заводу так і не з’явилося.



Друга історія – Пінькас, будучи вже заступником "Укроборонпрому", пролобіював на посаду свого батька, який очолив велике підприємство.

Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.