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      Гладковский предлагал своих кандидатов на должности в оборонку – бывший министр экономики

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      Гладковский предлагал своих кандидатов на должности в оборонку – бывший министр экономики
      Гладковский предлагал своих кандидатов на должности в оборонку – бывший министр экономики / Фото из открытых источников

      В оборонке Олег Гладковский видел работу Министерства обороны Украины совсем по-другому: он предлагал "своих" кандидатов на важную должность заместителя министра экономики.

      Такое мнение высказал министр экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах Абромавичюс в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Мажорное мародерство в "Укроборонпроме": как в мире реагируют на коррупционный скандал в Украине

      Как отметил Абромавичус, Гладковского он знал давно, еще до того, как тот стал министром. "Когда его компания "Богдан Моторс" разместила акции на какой-то бирже. Гладковський был предпринимателем с большими амбициями. Однако предприятие насобирало много долгов, которые затем тайно рефинансировали как государственные банки", – сказал экс-министр экономики.

      Когда он сначала предлагал советы, как взаимодействовать с СНБО, я на это положительно отозвался. Но я знал, что те люди, которых хотел видеть Гладковского в должности руководителей оборонки, не имели ничего общего с реформами в Украине,
      – заявил Абромавичус.

      Как происходило лоббирование со стороны Гладковского

      Абромавичус рассказал, что тогда министр экономики был также и членом Совета национальной безопасности обороны, поэтому он ходил на такие встречи. И подчеркнул, что выбрать нужных людей на должности было не тяжело.

      "Как всегда, чтобы раскритиковать или даже снять с должности какого-то государственного чиновника, использовались лишь несколько таких методов: они либо критиковали, что чиновник не вникает в детали, или говорили, что у него нет стратегического видения. Такие люди постоянно критиковали чиновников или через Верховную Раду, или через СНБО и в результате, я сказал: "покажите людей, которых вы считаете лучше", – заверил Абромавичус.

      Так, первым кандидатом на должность министра обороны стал какой-то человек, о котором до этого ничего не было слышно. Но было видно, что это не простой человек. И когда я спросил, кто его сюда пригласил, он гордо посмотрел на меня и ответил: "придет время и вы поймете". Через некоторое время пришел другой кандидат на эту должность – Пинькас. Его как раз и порекомендовал Гладковский,
      – подтвердил экс-министр экономики.

      Но из разговора с этим кандидатом Абромавичус понял, что Пинькас не будет с ним советоваться в своих действиях, а будет ходить в другие кабинеты, чтобы получить необходимые указания.

      Сергій Пінькас
      Сергей Пинькас

      "Я спросил про него у Романа Романова – тогдашнего руководителя "Укроборонпрома", на что тот сказал, что Пинькас может повредить репутации Министерства и нанести вред всей реформе в оборонной сфере. Я сказал об этом Гладковскому. И больше я Пинькаса не видел", – добавил Абромавичус.

      Кто такой Сергей Пинькас?
      До того, как попасть в "Укроборонпром" он работал в мэрии Цюрюпинска (город в Херсонской области). Но даже там он успел попасть в коррупционный скандал. Он занимался коммунальной сферой и лоббировал инвестиции на строительство завода по переработке мусора. Туда были выделены большие средства, но завод так и не появился.

      Вторая история – Пинькас, будучи уже заместителем "Укроборонпрома", пролоббировал на должность своего отца, который возглавил крупное предприятие.

      Коротко о коррупционном скандале в "Укроборонпроме"

      • Начало войны. Группа молодчиков вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и в сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставное компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".

      • Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший утверждает, что ничего об этом не знал.

      • К хищениями был причастен и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.

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      Теги: Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости политики Новости Украины Коррупция Министерство экономического развития и торговли Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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