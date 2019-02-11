Немає жодного доказу причетності Гордєєва до вбивства Гандзюк, – Луценко

Сьогодні ГПУ немає жодного доказу, який би підтвердив причетність голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Натомість його заступник Євген Рищук, якого друзі та близькі активісти теж вважають задіяним у організації вбивства, наразі перебуває в СБУ.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу щодо справи Гандзюк.

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Він наголосив, що слідство "буде оголошувати підозри усім особам, незалежно від їхніх посад, партійної приналежності та інших ознак". Однак для цього необхідна достатня кількість доказів.

Зазначимо, що Гордєєв та Рищук, яких батько Катерини Гандзюк на засіданні ТСК звинуватив разом із головою обласної ради Владиславом Мангером у причетності до замовлення вбивства його доньки, є представниками БПП.

Натомість зараз "достатніх доказів", які б підтверджували участь у справі голови Херсонської ОДА, Генеральна прокуратура України не має.

Як керівник групи прокурорів можу вам заявити, що на сьогодні мені не відомо жодного повідомлення щодо причетності, наприклад, Гордєєва до злочину щодо Гандзюк. Ні одного факту, показу слідству не надали,

– сказав Луценко.

Однак, за словами генпрокурора, слідство володіє певними фактами та доказами щодо заступника Гордєєва Євгена Рищука.

"Вони свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язану із підпалами лісу. Зараз він перебуває у Службі безпеки міста Києва, дає покази. Якщо доказів буде достатньо, йому буде також пред'явлено звинувачення", – додав він.

При цьому генпрокурор наголосив, що доказів обізнаності Рищука з планом Мангера та інших учасників вбивства Гандзюк на цей момент слідство не має.

Зазначимо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки і радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Сьогодні у помешканні Мангера проходять обшуки. Луценко також повідомив, що Мангера за законом не мають права затримати. Його можна тільки запросити добровільно прийти до Печерського районного суду Києва, де чиновнику мають обрати запобіжний захід.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, мотив злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.