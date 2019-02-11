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      Мангера не мають права затримати, лише запросити до Печерського суду, – Луценко

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      Владислава Мангера не можуть затримати
      Владислава Мангера не можуть затримати / Фото з відкритих джерел

      Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якому висунули підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, за Законом не мають права затримати. Його можна тільки запросити добровільно прийти до Печерського районного суду Києва, де чиновнику мають обрати запобіжний захід.

      Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу щодо справи Гандзюк.

      Читайте також: Хто такий Владислав Мангер та чому його підозрюють в організації вбивства Гандзюк

      "Навіть в цій ситуації, після підозри у вчиненні вбивства, ми не маємо права затримати його, а можемо тільки запросити його добровільно прибути до Печерського суд", – сказав Луценко.

      Генпрокурор переконаний, що Мангер прийде до суду зі своїми захисниками. Там йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Чинна Конституція України передбачає, що людину можна затримати лише за таких умов:
      - якщо вона готується до вчинення злочину;
      - безпосередньо під час скоєння злочину;
      - якщо одразу після скоєння злочину на певну особу вказують присутні.

      Якщо ж Мангер відмовиться прийти до суду самостійно, то правоохоронні органи звернуться до суду, аби примусово його туди доставити.

      Окрім того, Луценко наголосив, що саме Мангер був замовником і частково організатором вбивства Катерини Гандзюк.

      Він є вершиною цього злочину. Саме він замовив і частково організував за допомогою свого фінансування цей злочин,
      – сказав генпрокурор.

      11 лютого Генеральна прокуратура України оголосила підозру Владиславу Мангеру в організації вбивства Гандзюк. Йому інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

      Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла

      22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      Сам Мангер заявив, що не має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Що відомо про голову Херсонської ОДА Владислава Мангера:

       

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      Теги: Новини політики Владислав Мангер Новини України Судді Розслідування Справа Катерини Гандзюк Печерський суд Києва ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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