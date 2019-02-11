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      Мангера не имеют права задержать, лишь пригласить в Печерский суд, – Луценко

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      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / Фото из открытых источников

      Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которому выдвинули подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, по закону не имеют права задержать. Его могут пригласить добровольно прийти в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

      Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге по делу Гандзюк.

      Читайте также: Кто такой Владислав Мангер и почему его подозревают в организации убийства Гандзюк

      "Даже в этой ситуации мы не имеем права задержать его, а можем только пригласить его добровольно прибыть в Печерский суд", – сказал Луценко.

      Генпрокурор убежден, что Мангер придет в суд со своими защитниками. Там ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Действующая Конституция Украины предусматривает, что человека можно задержать только при таких условиях:
      - если он готовится к совершению преступления;
      - непосредственно во время совершения преступления;
      - если сразу после совершения преступления на определенное лицо указывают присутствующие.

      Если же Мангер откажется прийти в суд самостоятельно, то правоохранительные органы обратятся в суд, чтобы принудительно его туда доставить.

      Кроме того, Луценко подчеркнул, что именно Мангер был заказчиком и частично организатором убийства Екатерины Гандзюк.

      Он является вершиной этого преступления. Именно он заказал и частично организовал с помощью своего финансирования это преступление,
      – сказал он.

      11 февраля Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Владиславу Мангеру в организации убийства Гандзюк. Ему инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

      Что известно о нападении и смерти Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина испытала ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москал-младший". Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

      Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      Что известно о главе Херсонской ОГА Владиславе Мангере:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Мангер Судьи Расследования Дело Екатерины Гандзюк Печерский суд Киева ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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