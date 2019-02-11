Главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк
Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
"Гражданину Мангер В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", – написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
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Источник: 24 Канал
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