Главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк

"Гражданину Мангер В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", – написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

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