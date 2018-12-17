Один из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, – Геращенко

Одного из подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк планируют подать в международный розыск. Скорее всего, речь идет о новом фигуранте дела – мужчине по фамилии Левин.

Об этом в комментарии "Громадскому" рассказал член Временной следственной комиссии Верховной Рады нардеп Антон Геращенко.

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Генеральный прокурор Украины заявил, что одного из криминальных авторитетов Херсонской области подадут в международный розыск. Он находится на одном из Карибских островов. Я не помню точно его фамилию. Фактически есть все, чтобы подобраться к заказчику убийства,

– сообщил член коллегии МВД.

По его словам, в деле Гандзюк уже выдвинуты подозрения 7 лицам. Геращенко напомнил, что среди этих людей есть 5 исполнителей и один организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

"Следствие рассматривает 12 версий и рано или поздно одна из этих версий даст результат и будет достаточно фактов и доказательств для предъявления обвинений непосредственному заказчику убийства", – добавил Геращенко.

Отметим, что 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления. Скорее всего, именно его подадут в международный розыск, поскольку Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.