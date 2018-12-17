Один із підозрюваних у справі Гандзюк переховується на Карибах, – Геращенко

Одного з підозрюваних у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк планують подати у міжнародний розшук. Найімовірніше, йдеться про нового фігуранта справи, – чоловіка на прізвище Левін.

Про це у коментарі "Громадському" розповів член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради нардеп Антон Геращенко.

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Генеральний прокурор України заявив, що одного із кримінальних авторитетів Херсонської області подадуть в міжнародний розшук. Він перебуває на одному з Карибських островів. Я не пам’ятаю точно його прізвище. Фактично є все, щоб підібратися до замовника вбивства,

– повідомив член колегії МВС.

За його словами, у справі Гандзюк вже висунуті підозри 7 особам. Геращенко нагадав, що серед цих людей є 5 виконавців та один організатор нападу на Катерину Гандзюк.

"Слідство розглядає 12 версій і рано чи пізно одна з цих версій дасть результат і буде достатньо фактів та доказів для висунення обвинувачень безпосередньому замовнику вбивства", – додав Геращенко.

Зазначимо, що 4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це – громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину. Найімовірніше, саме його подадуть у міжнародний розшук, оскільки Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.