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      Убивство Гандзюк: Луценко назвав ключову фігуру в організації злочину

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      Луценко заявив, що ГПУ повідомила про підозру ключовій фігурі у справі про вбивство Катерини Гандзюк
      Луценко заявив, що ГПУ повідомила про підозру ключовій фігурі у справі про вбивство Катерини Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину.

      Таку заяву він зробив під час брифінгу у Одесі.

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      Як розповів Луценко, Левін раніше вже був засудженим разом із батьком: його батько отримав довічний термін, а сам зловмисники— 15 років. Водночас очільник ГПУ, переконує, що його звинуватили в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області

      "Загальна кількість доведених убивств — 15 осіб. Незважаючи на це, Левін достроково вийшов за законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обгрунтовано", — зауважив він.

      Також Луценко зазначив, що Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.

      Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі. Ми робимо все, щоб затримати його за міжнародними дорученнями. Але його відсутність не вплине на подальше слідство, яке є близьким до юридичного доказу діяльності замовника. На сьогодні зійшлися всі розумні версії щодо замовника убивства. Ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета,
      – підсумував генпрокурор.

      Нагадаємо, раніше Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано. 

      як розгортаються події після смерті катерини гандзюк:
      Теги: Новини України Розслідування Новини Херсона Катерина Гандзюк Юрій Луценко ГПУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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