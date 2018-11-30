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      Друге засідання по справі Гандзюк: чому сторони не могли дійти згоди

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      У Херсоні триває друге засідання Тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк. Його проводять у закритому для журналістів режимі. Про це попросили родичі та друзі загиблої, аби не нашкодити розслідуванню.

      Під час засідання члени ТСК заслухали їх претензії до правоохоронців та дані, які вони самі зібрали.

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      Комісія почала засідати ще вчора, 29 листопада, проте спокійно обговорити справу сторони не змогли. Чимало претензій прозвучало до місцевої влади. Натомість чиновники запевнили, що їх відносини із загиблою були нормальними, але це заперечили друзі загиблої.

      Ми вчора у закритому режимі почали слухати представників місцевої громадськості, які давали своє бачення того, як розвивалося слідство по замаху на Гандзюк, і як вони оцінюють його ефективність. У зв'язку з тим, як воно йде зараз ми вирішили, що різні точки зору ми будемо заслуховувати в окремому форматі для того, щоб порівнювати картини того, що нам описують обидві сторони,
      – сказав народний депутат, член ТСК Ігор Луценко.

      Нагадаємо, херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

      Тимчасову слідчу комісію скликали через недовіру родичів активістки до ходу слідства. Вони переконані, що Гандзюк замовили високопосадовці через її антикорупційну діяльність та перешкоджання схемам вивозу лісу з Херсонської області.

      Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини Херсона Борислав Береза
      Джерело: 24 канал
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