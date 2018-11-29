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      Слідча комісія Ради не визначатиме, хто замовник вбивства Катерини Гандзюк, – Береза

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      У четвер, 29 листопада, Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк проводить виїзне засідання у Херсоні.

      Інформацію про перебіг засідання озвучив у прямому ефірі 24 каналу народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Борислав Береза.

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      За його словами, некоректно поводять зараз себе ті, хто коментує дії членів Тимчасової слідчої комісії: "Мені б хотілося, щоб люди витримали паузу і висловлювали судження щодо правдивої інформації, а не якихось емоційних міркувань". 

      Комісія не визначає, хто замовник вбивства Катерини Гандзюк. ТСК повинна зробити висновок щодо того, чи все у розслідуванні було зроблено кваліфіковано. Чи працювали усі правоохоронні органи так, як треба, чи хтось саботував свою роботу,
      – пояснив Борислав Береза.

      Щодо перебігу подій у процесі засідання, керівник ТСК зазначив: "Ми вже заслухали представників херсонських ОДА і мерії, далі будемо слухати правоохоронців, представників громадських організацій. Вже отримано дуже багато інформації, але висновків поки не озвучую, бо було прийнято рішення працювати у закритому режимі і поки нічого не розголошувати". 


      Борислав Береза

      Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій

      Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк:

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ СМЕРТІ КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК:

      Теги: Новини України Борислав Береза Новини Херсона Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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