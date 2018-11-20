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      Мер Херсона назвав слідству ім’я людини, яку Гандзюк називала своїм нападником

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      Мер Херсона Володимир Миколаєнко
      Мер Херсона Володимир Миколаєнко / Khersonline.net/

      Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко назвав слідству ім’я людини, яку його заступниця та активістка Катерина Гандзюк підозрювала у замовленні нападу на неї.

      Про це чиновник повідомив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо вивчення обставин нападів на Гандзюк та інших активістів, повідомляє "Громадське".

      "Я був у слідчого СБУ і поділився даними, які мені сказала Катерина. Я був у неї і спитав, хто це може бути. Вона спочатку сказала, що це "русня". А потім назвала мені конкретне прізвище, хто це може бути. Я поділився цими даними зі слідчим", – сказав мер Херсона Миколаєнко.

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      Проте він не озвучив це прізвище на засіданні комісії. При цьому Миколаєнко зазначив, що "жодного поганого слова від Катерини Гандзюк про Паламарчука не чув". Нагадаємо, що Микола Паламарчук є народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. Його екс-заступник Ігор Павловський затриманий у справі Гандзюк.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      6 листопада Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо розслідування нападів на активістів, зокрема вбивства активістки Катерини Гандзюк.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      як розгортаються події після смерті катерини гандзюк:
      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Новини Херсона Розслідування Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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