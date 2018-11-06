Створення тимчасової слідчої комісії: що вимагають нардепи

Верховна Рада проголосувала за проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Активісти вимагають, щоб вона була незалежною та щоб туди увійшли представники від опозиційних фракцій й представники коаліції, які з самого початку були зацікавлені у об'єктивному розслідуванні.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу з парламенту.

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Мустафу Наєма, який був одним з ініціаторів створення тимчасової слідчої комісії більш як два тижні тому, не включили до неї, а натомість відправили туди зовсім інших народних депутатів, яких і активісти, і опозиція не вважають повністю незалежними.

Ніхто не давав право ні активістам, ні журналістам, ні будь-яким громадянам підміняти суд своїми фантазіями та псевдозвинуваченнями. Рішення про причетність тої чи іншої людини, того чи іншого громадянина буде виносити суд. Президент України та фракція "Блоку Петра Порошенка" так само зацікавленні в об'єктивному розслідуванні будь-якого злочину, який відбувається у цій країні. Будь-якого громадянина, не тільки активіста,

– прокоментувала депутатка Ірина Луценко.

Активісти, які ведуть паралельне розслідування і шукають замовника вбивства Катерини Гандзюк також не задоволені й тим, що кандидатом є депутат з фракції "Народний фронт" Антон Геращенко. Опозиція вимагає, щоб слідчу комісію очолили люди не з коаліції.

Зараз у парламенті намагаються створити абсолютно контрольовану тимчасову слідчу комісію. Вони призначали голову Служби безпеки України, який зараз відповідає за розслідування. Вони призначили генерального прокурора, який відповідає за процесуальне керівництво. Вони призначили свого голову Міністерства внутрішніх справ, який відповідає за роботу Національної поліції. Ми вважаємо принциповим, щоб в цій комісії був незалежний голова,

– зазначила депутатка Олена Сотник.

Що таке ТСК?Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП).



До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.



Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.