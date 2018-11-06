15:32
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Створення тимчасової слідчої комісії: що вимагають нардепи

      164 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Верховна Рада проголосувала за проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Активісти вимагають, щоб вона була незалежною та щоб туди увійшли представники від опозиційних фракцій й представники коаліції, які з самого початку були зацікавлені у об'єктивному розслідуванні.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу з парламенту. 

      Читайте також: Українські силовики прозвітують у Раді про розслідування нападів на активістів

      Мустафу Наєма, який був одним з ініціаторів створення тимчасової слідчої комісії більш як два тижні тому, не включили до неї, а натомість відправили туди зовсім інших народних депутатів, яких і активісти, і опозиція не вважають повністю незалежними.

      Ніхто не давав право ні активістам, ні журналістам, ні будь-яким громадянам підміняти суд своїми фантазіями та псевдозвинуваченнями. Рішення про причетність тої чи іншої людини, того чи іншого громадянина буде виносити суд. Президент України та фракція "Блоку Петра Порошенка" так само зацікавленні в об'єктивному розслідуванні будь-якого злочину, який відбувається у цій країні. Будь-якого громадянина, не тільки активіста,
      – прокоментувала депутатка Ірина Луценко.

      Активісти, які ведуть паралельне розслідування і шукають замовника вбивства Катерини Гандзюк також не задоволені й тим, що кандидатом є депутат з фракції "Народний фронт" Антон Геращенко. Опозиція вимагає, щоб слідчу комісію очолили люди не з коаліції.

      Зараз у парламенті намагаються створити абсолютно контрольовану тимчасову слідчу комісію. Вони призначали голову Служби безпеки України, який зараз відповідає за розслідування. Вони призначили генерального прокурора, який відповідає за процесуальне керівництво. Вони призначили свого голову Міністерства внутрішніх справ, який відповідає за роботу Національної поліції. Ми вважаємо принциповим, щоб в цій комісії був незалежний голова,
      – зазначила депутатка Олена Сотник.

      Що таке ТСК?Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП).

      До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

      Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

      Теги: Новини України Верховна Рада Катерина Гандзюк Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді
      сьогодні , 13:10 Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді
      Інна Жолобович
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Хто замовив Катю Гандзюк: кого активісти звинувачують у вбивстві і що про них відомо
      сьогодні , 15:25 Хто замовив Катю Гандзюк: кого активісти звинувачують у вбивстві і що про них відомо
      Євгенія Мазур
      Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"
      сьогодні , 15:00 Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"
      Олексій Чибісов
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      сьогодні , 14:03 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Марія Бурмака презентувала пісню про війну
       4 листопада 2014 , 16:55
      Місія ОБСЄ виявила скупчення з 50 танків Т-72 бойовиків на Донбасі
       1 листопада 2017 , 02:20
      Форвард збірної України пояснив, чому заспівав російську пісню, хоча пишається гаслом "Слава Україні"
       10 вересня , 16:00
      Как бульдодзер: кран сгреб в кучу около 20 автомобилей
       23 жовтня , 11:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук