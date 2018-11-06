Создание временной следственной комиссии: что требуют нардепы

Верховная Рада проголосовала за проект постановления о создании временной следственной комиссии. Активисты требуют, чтобы она была независимой и чтобы туда вошли представители от оппозиционных фракций и представители коалиции, которые с самого начала были заинтересованы в объективном расследовании.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала из парламента.

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Мустафу Наема, который был одним из инициаторов создания временной следственной комиссии больше двух недель назад, не включили в нее, а вместо этого отправили туда совсем других народных депутатов, которых и активисты, и оппозиция не считают полностью независимыми.

Никто не давал права ни активистам, ни журналистам, ни любым гражданам подменять суд своими фантазиями и псевдообвинениями. Решение о причастности того или иного человека, того или иного гражданина будет выносить суд. Президент Украины и фракция "Блока Петра Порошенко" так же заинтересованы в объективном расследовании любого преступления, котороей происходит в этой стране. Любого гражданина, не только активиста,

– прокомментировала депутат Ирина Луценко.

Активисты, которые ведут параллельное расследование и ищут заказчика убийства Екатерины Гандзюк, также не довольны и тем, что кандидатом является депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Оппозиция требует, чтобы следственную комиссию возглавили люди не из коалиции.

Сейчас в парламенте пытаются создать абсолютно контролируемую временную следственную комиссию. Они назначали главу Службы безопасности Украины, который сейчас отвечает за расследование. Они назначили генерального прокурора, который отвечает за процессуальное руководство. Они назначили своего главу Министерства внутренних дел, который отвечает за работу Национальной полиции. Мы считаем принципиальным, чтобы в этой комиссии был независимый председатель,

– отметила депутат Елена Сотник.

Что такое ВСК? Временная следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснением состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Председателем ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП).



К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.



Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.