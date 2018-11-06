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      Украинские силовики отчитаются в Раде о расследовании нападений на активистов

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      Украинские силовики отчитаются в Раде о расследовании нападений на активистов
      Украинские силовики отчитаются в Раде о расследовании нападений на активистов / Фото из открытых источников

      Во вторник, 6 ноября, народные депутаты пригласили руководство Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины на 12:30 на заседание Верховной Рады, чтобы заслушать их информацию о ходе расследования фактов нападений на общественных активистов.

      Такое решение поддержали 222 нардепа.

      После голосования спикер парламента Андрей Парубий объявил получасовой перерыв в заседании по просьбе фракций "Батькивщина" и "Самопомич". Глава Рады призвал руководителей парламентских фракций к себе на консультацию.

      Читайте также: В комиссию относительно нападений на активистов хотели включить вероятного причастного к делу Гандзюк

      Перед этим, выступая с парламентской трибуны, представители этих фракций настаивали на создании независимой временной следственной комиссии парламента в связи со смертью херсонской активистки Екатерины Гандзюк, на которую в июле напали с кислотой.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Кто такая Екатерина Гандзюк? Политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.

      Гандзюк была активной участницей Евромайдана в Херсоне. После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе занималась вынужденными переселенцами.

      В течение длительного времени Гандзюк имела конфликты с пророссийскими силами Херсонщины: "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Екатерина Гандзюк СБУ ГПУ Министерство внутренних дел Самопомич ВО Батьківщина Андрей Парубий Верховная Рада Покушение на активиста Михайлика
      Источник: 24 Канал
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