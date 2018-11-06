Українські силовики прозвітують у Раді про розслідування нападів на активістів

У вівторок, 6 листопада, народні депутати запросили керівництво Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Генпрокуратури України на 12:30 на засідання Верховної Ради, щоб заслухати їх інформацію про розслідування фактів нападів на громадських активістів.

Таке рішення підтримали 222 нардепи.

Після голосування спікер парламенту Андрій Парубій оголосив півгодинну перерву в засіданні на прохання фракцій "Батьківщина" і "Самопоміч". Голова Ради покликав керівників парламентських фракцій до себе на консультації.

Читайте також: У комісію стосовно нападів на активістів хотіли включити ймовірного причетного до справи Гандзюк

Перед цим, виступаючи з парламентської трибуни, представники цих фракцій наполягали на створенні незалежної тимчасової слідчої комісії парламенту в зв'язку зі смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк, на яку в липні напали з кислотою.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до нападу на Гандзюк. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Хто така Катерина Гандзюк? Політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Гандзюк була активною учасницею Євромайдану в Херсоні. Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі опікувалася вимушеними переселенцями.



Протягом тривалого часу Гандзюк мала конфлікти із проросійськими силами Херсонщини: "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео