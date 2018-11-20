Мэр Херсона назвал следствию имя человека, которого Гандзюк называла своим нападающим

Мэр Херсона Владимир Николаенко назвал следствию имя человека, которого его заместитель и активистка Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее.

Об этом чиновник сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по изучению обстоятельств нападений на Гандзюк и других активистов, сообщает "Громадское".

"Я был у следователя СБУ и поделился данным, которые мне сказала Екатерина. Я был у нее и спросил, кто это может быть. Она сначала сказала, что это "русня". А потом назвала мне конкретную фамилию, кто это может быть. Я поделился этими данными со следователем", – сказал мэр Херсона Николаенко.

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Однако он не озвучил эту фамилию на заседании комиссии. При этом Николаенко отметил, что "ни одного плохого слова от Екатерины Гандзюк о Паламарчуке не слышал". Напомним, что Николай Паламарчук является народным депутатом от Блока Петра Порошенко. Его экс-заместитель Игорь Павловский задержан по делу Гандзюк.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



6 ноября Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео