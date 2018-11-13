По делу о нападении и последующей смерти активистки Екатерины Гандзюк без альтернативы залога задержан экс-помощник нардепа Игорь Павловский. Что о нем известно и в чем его подозревают – разбирались журналисты 24 канала.

Кто такой Игорь Павловский?

Игорь Павловский – помощник депутата от БПП Николая Паламарчука. То есть, он был помощником нардепа, пока его не связали с убийством активистки из Херсона.

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Еще до этого – он был официальным помощником нардепа от Партии регионов Юрия Самойленко. И неофициальным помощником другого регионала Алексея Журавко (который, если верить его странице в соцсети, сейчас проживает в Москве, а если верить активистам – часто бывает замеченным на территории так называемой ДНР).

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Помощь депутатам – не единственное, чем занимался Павловский. Согласно открытым данным, он – заместитель общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке. В нее, как заявляют организаторы, входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участники боевых действий.

Действительно ли он имеет криминальное прошлое?

Активисты – благодаря которым правоохранителям и удалось задержать Павловского – уверяют, что имеет. По их данным он и сейчас имеет тесные связи с криминальным миром. В этих кругах он даже имеет кличку "Собака".

Как он связан с депутатом Паламарчуком?

Официально – уже никак. На следующий день после заявления о возможной причастности Павловского к организации убийства Гандзюк, Паламарчук заявил, что уволил своего помощника.

С другой стороны, неофициально, именно Павловский и его "Черный туман" занимаются на Херсонщине "крышеванием" интересов Паламарчука. Кстати, самого Паламарчука община Херсонщины неоднократно обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.

Как говорят активисты, Павловский "уже неоднократно светился в коммуникации с людьми, являющимися исполнителями этого убийства, и который, по факту, является связующим лицом с депутатом Паламарчуком, который является смотрящим за всем, что происходит под эгидой Министерства внутренних дел в Херсонской области".

Справедливости ради отметим, что сам Паламарчук называет все эти заявления и обвинения полным бредом.

Какое отношение Павловский имеет к делу Гандзюк?

Как сообщили в СБУ, Павловскому вынесено подозрение как соучастнику.

Представительница спецслужбы добавила, что его арестовали только до 3 декабря, а не на 2 месяца (60 суток), как это обычно бывает, поскольку завершается срок следствия. Активисты уверяют, что именно Павловский был посредником между организатором и заказчиком убийства Гандзюк – в частности, он передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. При этом, по их данным, все пятеро подозреваемых в деле об убийстве Гандзюк последние полгода работали на Павловского, выполняя его поручения.