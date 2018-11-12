Кто такие Паламарчук и Павловский, подозреваемые в убийстве Гандзюк

Экс-помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. 12 ноября столичный райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Именно его друзья погибшей активистки считают причастным к нападению и убийству.

О том, кто такие Николай Паламарчук и Игорь Павловский, в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Мария Писаренко.

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– Когда только активисты заявили, что депутат от БПП Николай Паламарчук причастен к организации убийства Екатерины Гандзюк, мы начали искать активистов из Херсона, которые могут рассказать о нем. Мы просили это рассказать пятерых довольно активных людей, четверо из них даже отказались комментировать. Иногда активисты соглашались дать комментарий, однако впоследствии звонили и говорили, что изменили мнение.

– Одна из активисток заявила, что Паламарчук и его банда – страшные люди. И что в Херсоне их очень боятся. Поэтому они хотят жить и не повторить историю Екатерины Гандзюк.

– Тогда мы начали искать в открытых источниках, что известно про Игоря Павловского. О нем в интернете информации не много. Нашли только удостоверение депутата. Также он фигурирует на нескольких видео вместе с Паламарчуком.



Игорь Павловский

– Один из активистов нам все-таки согласился рассказать больше. Это Александр Цегельник из организации ветеранов АТО города Алешки, бывшего Цюрупинска. Там ветеранам удалось создать некую оппозицию банде Паламарчука-Павловского. Кстати, оттуда и начинал милиционером сам Паламарчкук.

Активисты рассказали, что Павловский – это "темная лошадка" в Херсонском регионе. Его знают все и все его боятся. Паламарчук – это некий верхний уровень, он чаще в ВР, в Херсоне его редко видят. Он будто такой "царек", который изредка приезжает на свою вотчину. А всем балом правит Игорь Павловский. Он такой себе "смотрящий" по региону. Это именно тот человек, который держит всех херсонцев и Херсонскую область в страхе.

– Именно Павловский завербовал в свою банду бывших участников АТО, например, таких как Сергей Торбин , который фигурирует в деле убийства Екатерины Гадзюк. Как отметили активисты, Торбин решил подзаработать такой деятельностью, став хранителем Павловского. Именно поэтому Павловский его и использовал, давая указания на тех или иных активистов или фермеров. И он вместе с несколькими людьми с боевым опытом шли и выполняли все эти покушения.

– Сам Павловский на Херсонщине очень давно. Его все знают. Он прислуживал у предыдущих двух "смотрящих" за регионом. У Паламарчука – это был Юрий Самойленко от "Партии регионов", а затем Алексей Журавко. Оба они после событий Революции Достоинства сбежали в Москву, и уже оттуда помогали боевикам и финансировали терроризм. Они были откровенно пророссийских настроений. В интернете очень много "гуляет" фотографий их с Азаровым, со всей этой верхушкой "Партии регионов" и местными бандитами, которые тоже помогали "Партии регионов". Когда после 2014 года пришел Паламарчук, он захватил власть на Херсонщине. Там осталась большая бизнес-империя этих предыдущих "царьков".



Николай Паламарчук

– В день, когда активисты сказали о Паламарчуке, мы звонили ему. Он нам клялся-божился, что не знает, чем занимается Павловский, он его исключил из списка помощников. Однако он не сказал, что его уволил. Сделал это, вероятно, чтобы не было к нему вопросов. Как сказал местный активист Цегельник, это уже не впервые, когда от Павловского Паламарчук просто открещивается.

– Кстати, у Павловского позывной "Собака" или "собака Паламарчука".

Когда все же однажды активистам-атовцам из города Олешки удалось встретиться с Паламарчуком, он сказал, что хоть с Павловским и связан, однако не знает, что тот делает и чем занимается. А занимается Павловский рейдерскими захватами хозяйств. Основные ресурсы в Херсоне, которые "можно" захватывать, – это поля. Также идет борьба за лес и рыбалку. По этим трем направлениям Павловский и пытался устранить тех, кто ему мешает вести бизнес.

– Как сказал активист Цегельник, банду нужно кормить, а для того, чтобы кормить, нужны деньги. Вот они и захватывали поля.

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– Фермеры писали даже жалобы Юрию Луценко и Николаю Паламарчуку о том, что в один "прекрасный день" поле на 1 миллион гривен просто викошено под ноль, к ним приходят люди в балаклавах и говорят: "давай отдавай свою территорию". Жалобы, конечно, так и не дошли. Все это покрывал Павловский, однако это происходило также и с молчаливого согласия Паламарчука.