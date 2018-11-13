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      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк

      2924 Читать новость на русском
      Заарештовано Ігоря Павловського - біографія, чому в справі Гандзюк затримали помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука
      Заарештовано Ігоря Павловського - біографія, чому в справі Гандзюк затримали помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука

      За справою щодо нападу та подальшої смерті активістки Катерини Гандзюк без альтернативи застави затриманий екс-помічник нардепа Ігор Павловський. Що про нього відомо та у чому його підозрюють – розбирались журналісти 24 каналу.

      Хто такий Ігор Павловський?

      Ігор Павловський – помічник депутата від БПП Миколи Паламарчука. Тобто, він був помічником нардепа, допоки його не пов’язали із вбивством активістки з Херсона.

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      Ще до цього – він був офіційним помічником нардепа від Партії регіонів Юрія Самойленка. І неофіційним помічником іншого регіонала Олексія Журавка (який, якщо вірити його сторінці у соцмережі зараз проживає у Москві, а якщо вірити активістам – часто буває поміченим на території так званої ДНР).

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      Допомога депутатам – не єдине чим займався Павловський. Згідно з відкритими даними він – заступник громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію створено навесні 2018 року у Новій Каховці. До неї, як заявляють організатори, входять колишні бійці добровольчих батальонів, учасники бойових дій.

      Чи дійсно він має кримінальне минуле?

      Активісти – завдяки яким правоохоронцям і вдалось затримати Павловського – запевняють, що має. За їхніми даними він і зараз має тісні зв’язки із кримінальним світом. У цих колах він навіть має кличку "Собака".

      Як він пов'язаний із депутатом Паламарчуком?

      Офіційно – уже ніяк. На наступний день після заяви про можливу причетність Павловського до організації убивства Гандзюк, Паламарчук заявив, що звільнив свого помічника.

      З іншого боку, неофіційно, саме Павловський та його "Чорний туман" займаються на Херсонщині "кришуванням" інтересів Паламарчука. До речі, самого Паламарчука громада Херсонщини неодноразово звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

      Як кажуть активісти, Павловський "вже неодноразово світився в комунікації з людьми, які є виконавцями цього вбивства, і який, за фактом, є зв'язковою особою з депутатом Паламарчуком, який є смотрящим за всім, що відбувається під егідою Міністерства внутрішніх справ у Херсонській області".

      Справедливості заради зазначимо, що сам Паламарчук називає всі ці заяви та звинувачення повною маячнею.

      Яке відношення Павловський має до справи Гандзюк?

      Як повідомили у СБУ, Павловському винесено підозру як співучаснику.

       

      Представниця спецслужби додала, що його заарештували лише до 3 грудня, а не на 2 місяці (60 діб), як це зазвичай буває, оскільки завершується термін слідства. Активісти запевняють, що саме Павловський був посередником між організатором і замовником вбивства Гандзюк – зокрема, він передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. При цьому, за їхніми даними, усі п'ятеро підозрюваних у справі про вбивство Гандзюк останні півроку працювали на Павловського, виконуючи його доручення.

       

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Публікації Кримінальні новини Блок Петра Порошенка Катерина Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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