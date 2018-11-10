Через що могли убити Катерину Гандзюк: оприлюднили інформацію про діяльність активістки

З померлою внаслідок нападу з кислотою активісткою Катериною Гандзюк на Херсонщині багато хто конфліктував і вона з багатьма конфліктувала. Відтак, слідство має 12 версій щодо злочину проти неї та її подальшої смерті.

Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко у ефірі телеканалу "Прямий".

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За його словами, Катерина Гандзюк була завжди принциповою та послідовною у тому, що протистояла різним видам корупції, і це знає весь Херсон.

Вона воювала з незаконною вирубкою лісів. І за цим стоїть певна політична сила. Вона воювала з варварським видобутком піску – і за цим стоять інші політики. Вона воювала з корупцією навколо вагових… Хто не знає, коли везуть урожай, автомобілі зважуються, і якщо є певна вага – їх не пропускають. Вони платять долари та проїжджають. Це величезний кримінальний бізнес, який регулярно загострюється у час жнив. Вона і з цим воювала. І за цим знову стоять певні політичні фігури краю. І я можу продовжувати,

– зауважив очільник ГПУ.

Як наголосив Луценко, Гандзюк багатьом не давала спокійно робити оборудки.

"І вони її дуже не любили. Вона була також людиною нем’якою та за словом у кишеню не лізла. Тому ображених на неї достатньо. Але в цій ситуації, ще раз кажу, вона дійсно працювала за ідею та дійсно працювала принципово. Але це не до слідства, а це просто про характеристику", – підсумував Луценко.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.



Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Хто така Катерина Гандзюк? Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

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