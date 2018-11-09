Вбивство Гандзюк: активісти заявили, що знайшли замовника

Відомий український волонтер Роман Синіцин заявив, що активісти громадської ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" вже знають особи замовників нападу на працівницю Херсонської міськради.

Про це він розповів в інтерв'ю порталу liga.net.

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Активіст зазначив, що замовників нападу на Гандзюк кілька.

Журналісти "злили" одного з посередників вбивства Каті (помічника народного депутата БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського). Через це у Луценка була істерика у Раді. Ми знаємо, хто, кому і скільки передавав грошей за напад на Катю. Замовник насправді не один,

– заявив Синіцин.

Однак активіст відмовився називати імена підозрюваних, але додав, що це відбудеться, якщо слідство їх не розкриє.

Ким була Катерина Гандзюк: дивіться відео

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.