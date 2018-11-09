Убийство Гандзюк: активисты заявили, что нашли заказчика

Известный украинский волонтер Роман Синицын заявил, что активисты общественной инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" уже знают лица заказчиков нападения на работницу Херсонского горсовета.

Об этом он рассказал в интервью порталу liga.net.

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Активист отметил, что заказчиков нападения на Гандзюк несколько.

Журналисты "слили" одного из посредников убийства Кати (помощника народного депутата БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского). По этому поводу у Луценко была истерика в Раде. Мы знаем, кто, кому и сколько передавал денег за нападение на Катю. Заказчик на самом деле не один,

– заявил Синицын.

Однако активист отказался называть имена подозреваемых, но добавил, что это произойдет, если следствие их не раскроет.

Кем была Екатерина Гандзюк: смотрите видео

Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.