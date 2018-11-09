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      Убийство Гандзюк: активисты заявили, что нашли заказчика

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      Роман Синицын
      Роман Синицын / liga.net

      Известный украинский волонтер Роман Синицын заявил, что активисты общественной инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" уже знают лица заказчиков нападения на работницу Херсонского горсовета.

      Об этом он рассказал в интервью порталу liga.net.

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      Активист отметил, что заказчиков нападения на Гандзюк несколько.

      Журналисты "слили" одного из посредников убийства Кати (помощника народного депутата БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского). По этому поводу у Луценко была истерика в Раде. Мы знаем, кто, кому и сколько передавал денег за нападение на Катю. Заказчик на самом деле не один,
      – заявил Синицын.

      Однако активист отказался называть имена подозреваемых, но добавил, что это произойдет, если следствие их не раскроет.

      Кем была Екатерина Гандзюк: смотрите видео

      Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      расследование нападения на гандзюк: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости политики Волонтеры Расследования Юрий Луценко Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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