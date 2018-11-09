Луценко зізнався, що справа Шеремета досі не розкрита, але пообіцяв, що з Гандзюк так не буде

Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко знайдуть замовника убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Закон передбачає можливість роками розслідувати подібні справи, але, знаючи деталі слідства, я маю тверду надію, що Служба безпеки України зможе встановити замовника у набагато коротший термін", – заявив Луценко.

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Він зазначив, що існують суттєві відмінності у ході розслідувань убивства відомого журналіста Павла Шеремета і Катерини Гандзюк.

Так уже не вийде, бо у справі Шеремета немає навіть виконавців. У справі Каті Гандзюк встановлені конкретні 4 виконавці і організатор. Сподіваємося, що ми вийдемо і на замовника, для цього є багато підстав і можливостей,

– сказав глава ГПУ.

"Якщо далі слідство не будуть дискредитувати, знищувати, а навпаки з ним співпрацювати – все вдасться. У справі Шеремета – справді, я визнаю – вся правоохоронна система не дала поки що результату. З іншого боку, не потрібно очікувати чудес в окремо взятій країні", – наголосив Луценко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.



Через 2 роки, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".