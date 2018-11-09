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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Луценко зізнався, що справа Шеремета досі не розкрита, але пообіцяв, що з Гандзюк так не буде

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      Луценко порівняв справи про вбивство Шеремета та Гандзюк
      Луценко порівняв справи про вбивство Шеремета та Гандзюк / Ru.tsn.ua

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко знайдуть замовника убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

      "Закон передбачає можливість роками розслідувати подібні справи, але, знаючи деталі слідства, я маю тверду надію, що Служба безпеки України зможе встановити замовника у набагато коротший термін", – заявив Луценко.

      Читайте також: Вбивство Гандзюк: активісти заявили, що знайшли замовника

      Він зазначив, що існують суттєві відмінності у ході розслідувань убивства відомого журналіста Павла Шеремета і Катерини Гандзюк.

      Так уже не вийде, бо у справі Шеремета немає навіть виконавців. У справі Каті Гандзюк встановлені конкретні 4 виконавці і організатор. Сподіваємося, що ми вийдемо і на замовника, для цього є багато підстав і можливостей,
      – сказав глава ГПУ.

      "Якщо далі слідство не будуть дискредитувати, знищувати, а навпаки з ним співпрацювати – все вдасться. У справі Шеремета – справді, я визнаю – вся правоохоронна система не дала поки що результату. З іншого боку, не потрібно очікувати чудес в окремо взятій країні", – наголосив Луценко.

      Нагадаємо, 20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.

      Через 2 роки, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Розслідування Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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