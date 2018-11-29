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      Следственная комиссия Рады не будет определять,кто заказчик убийства Екатерины Гандзюк, – Береза

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      В четверг, 29 ноября, Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проводит выездное заседание в Херсоне.

      Информацию о ходе заседания озвучил в прямом эфире 24 каналу народный депутат и глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Борислав Береза.

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      По его словам, некорректно ведут сейчас себя те, кто комментирует действия членов Временной следственной комиссии: "Мне бы хотелось, чтобы люди выдержали паузу и высказывали суждения относительно правдивой информации, а не каких-то эмоциональных соображений".

      Комиссия не определяет, кто заказчик убийства Екатерины Гандзюк. ВСК должна сделать вывод о том, все ли в расследовании было сделано квалифицированно. Работали все правоохранительные органы так, как надо, или кто-то саботировал свою работу,
      – объяснил Борислав Береза.

      Относительно течения событий в процессе заседания, руководитель ВСК отметил: "Мы уже заслушали представителей херсонских ОГА и мэрии, дальше будем слушать правоохранителей, представителей общественных организаций. Уже получено очень много информации, но выводов пока не озвучиваю, потому было принято решение работать в закрытом режиме и пока ничего не разглашать".


      Борислав Береза

      Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций

      Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК:​
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      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Новости Херсона Борислав Береза
      Источник: 24 канал
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