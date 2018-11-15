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      Убийство Гандзюк: главы Херсона и области проигнорировали заседание комиссии по делу

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      Убийство Гандзюк: главы Херсона и области не приехали на заседание ВСК
      Убийство Гандзюк: главы Херсона и области не приехали на заседание ВСК / Medium.com

      Мэр Херсона Владимир Николаенко и глава области Андрей Гордеев не прибыли на заседание Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов, в частности убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Об этом на заседании комиссии заявил председатель ВСК, нардеп Борислав Береза, сообщает "Эспрессо".

      "Я хочу выяснить. Господина Гордеева нет, нет и городского главы Херсона. Вчера все готовы были приехать, а сегодня их нет. Они доложили, что занимаются вопросами отопления. Я все понимаю. Тем важнее наша поездка в Херсон", – сказал Береза.

      Читайте также: Из-за чего могли убить Екатерину Гандзюк: обнародовали информацию о деятельности активистки

      По словам народного депутата, учитывая ситуацию с неявкой руководителей местных органов власти из Херсона, комиссия должна определить дату выездного заседания.

      "Есть опасность, что на следующее заседание они тоже не приедут", – добавил Береза.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      6 ноября Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

      как разворачиваются события после смерти екатерины гандзюк: хроника
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Екатерина Гандзюк Борислав Береза Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
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