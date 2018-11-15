Убийство Гандзюк: главы Херсона и области проигнорировали заседание комиссии по делу

Мэр Херсона Владимир Николаенко и глава области Андрей Гордеев не прибыли на заседание Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов, в частности убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на заседании комиссии заявил председатель ВСК, нардеп Борислав Береза, сообщает "Эспрессо".

"Я хочу выяснить. Господина Гордеева нет, нет и городского главы Херсона. Вчера все готовы были приехать, а сегодня их нет. Они доложили, что занимаются вопросами отопления. Я все понимаю. Тем важнее наша поездка в Херсон", – сказал Береза.

Читайте также: Из-за чего могли убить Екатерину Гандзюк: обнародовали информацию о деятельности активистки

По словам народного депутата, учитывая ситуацию с неявкой руководителей местных органов власти из Херсона, комиссия должна определить дату выездного заседания.

"Есть опасность, что на следующее заседание они тоже не приедут", – добавил Береза.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



6 ноября Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео