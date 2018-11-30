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      Вбивство Гандзюк: мер Херсона та близька подруга Катерини приголомшили заявою

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      Мер Херсона та близька подруга Катерини приголомшили заявою
      Мер Херсона та близька подруга Катерини приголомшили заявою / Фото з відкритих джерел

      Мер Херсона Володимир Ніколаєнко і представник міськради Інна Зелена на засіданні Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради заявили, що бояться за свої життя.

      Про це повідомив нардеп Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

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      Народний депутат написав, що одразу двоє людей під час засідання ТСК повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також переживають за своїх близьких. Хвилювання висловили мер Херсона Володимир Ніколаєнко і близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена.

      Що таке ТСК?Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП).

      До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

      Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

      Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Теги: Розслідування Новини України Катерина Гандзюк Новини Херсона Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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