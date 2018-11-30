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      Убийство Гандзюк: мэр Херсона и близкая подруга Екатерины ошеломили заявлением

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      Мэр Херсона и близкая подруга Екатерины ошеломили заявлением
      Мэр Херсона и близкая подруга Екатерины ошеломили заявлением / Фото из открытых источников

      Мэр Херсона Владимир Николаенко и представитель горсовета Инна Зелена на заседании Временно следственной комиссии Верховной Рады заявили, что боятся за свои жизни.

      Об этом сообщил нардеп Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

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      Народный депутат написал, что сразу двое людей во время заседания ВСК сообщили, что они боятся за свою жизнь и здоровье, а также переживают за своих близких. Волнение высказали мэр Херсона Владимир Николаенко и близкая подруга Екатерины Гандзюк Инна Зелена.

      Что такое ВСК?Временно следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснением состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Главой ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП).

      К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

      Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления ее отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

      Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Екатерина Гандзюк Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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