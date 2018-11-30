Від контрабанди до сепаратистів: що дізналися про Херсон, розслідуючи справу Гандзюк

Очільник Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявив, що під час роботи ТСК вони дізналися більше, ніж треба. Зокрема, про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

Про це заявив позафракційний нардеп та очільник ТСК Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

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Борислав зазначив, що є всі ознаки загрози втрати національної державності. Нардеп згадує про контрабанду, корупцію та співпрацю з окупаційною владою Криму у регіоні.

Нашу ТСК треба було створювати хоча б заради того, щоб сьогодні заслухати свідчення активістів. Але якщо не буде ніяких дій, щоб навести порядок, то можна вважати, що Україну, як державу, можна втратити,

– сказав Береза.

На його думку, на Херсонщині потрібно вводити надзвичайний стан, бо вважає, що воєнний покращення не дав. Зараз Борислав Береза бере участь у засіданні слідчої комісії у Херсоні, яка проходить у закритому режимі.

Що таке ТСК? Тимчасово слідча комісія займатися перевіркою відомостей та з'ясовує стан розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП). До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

Нагадаємо, що херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

Тимчасову слідчу комісію скликали через недовіру родичів активістки до ходу слідства. Вони переконані, що Гандзюк замовили високопосадовці через її антикорупційну діяльність та перешкоджання схемам вивозу лісу з Херсонської області.

Наразі триває друге засідання ТСК у Херсоні, яке проводиться у закритому режимі. На ньому почали слухати представників місцевої громадськості, які давали своє бачення того, як розвивалося слідство по замаху на Гандзюк, і як вони оцінюють його ефективність.