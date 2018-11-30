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      От контрабанды к сепаратистам: что узнали о Херсоне, расследуя дело Гандзюк

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      Борислав Береза
      Борислав Береза / pik.ua

      Глава Временной следственной комиссии относительно убийства Екатерины Гандзюк Борислав Береза заявил, что во время работы ВСК они узнали больше, чем надо. В частности, о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.

      Об этом заявил внефракционный нардеп и глава ВСК Борислав Береза на своей странице в Facebook.

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      Борислав отметил, что есть все признаки угрозы потери национальной государственности. Нардеп вспоминает о контрабанде, коррупции и сотрудничестве с оккупационными властями Крыма в регионе.

      Нашу ВСК надо было создавать хотя бы ради того, чтобы сегодня заслушать показания активистов. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украину, как государство, можно потерять,
      – сказал Береза.

      По его мнению, на Херсонщине нужно вводить чрезвычайное положение, потому что считает, что военное улучшения не дало. Сейчас Борислав Береза принимает участие в заседании следственной комиссии в Херсоне, которое проходит в закрытом режиме.

      Что такое ВСК?Временно следственная комиссия занимается проверкой сведений и выясняет состояние расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Главой ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП). К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления ее отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

      Напомним, что херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

      Временную следственную комиссию созвали из-за недоверия родственников активистки к ходу следствия. Они убеждены, что Гандзюк заказали чиновники из-за ее антикоррупционной деятельности и препятствования схемам вывоза леса из Херсонской области.

      Сейчас продолжается второе заседание ВСК в Херсоне, которое проводится в закрытом режиме. На нем стали слушать представителей местной общественности, которые давали свое видение того, как развивалось следствие по покушению на Гандзюк, и как они оценивают его эффективность.

      Теги: Новости Украины Борислав Береза Расследования Новости Херсона Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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