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      "Я поділяю ваше занепокоєння": Порошенко відреагував на журналістів у футболках із Гандзюк

      359 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Я поділяю ваше занепокоєння. Ми не дамо зіпсувати імідж країни нерозслідуванням справи про вбивство Катерини Гандзюк.

      Так президент Петро Порошенко відреагував на те, що журналісти прийшли на прес-конференцію до нього у футболках із зображенням Катерини Гандзюк.

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      Протиставляти мене Катерині Гандзюк не треба. У нас були добрі відносини і Катя неодноразово казала, що підтримує мене. Коли я дізнався про напад – відразу зв'язався із генпрокурором Луценком. Наступного дня він був у її лікарняній палаті,
      – сказав Порошенко.

      Він також додав, що володіє інформацією про те, що перед смертю Катерина Гандзюк дала достатньо свідчень.

      "Зараз затримані 4 осіб. Причетні точно понесуть відповідальність", – повідомив глава держави.

      Додамо, що на прес-конференцію Порошенка журналісти прийшли у футболках із написом "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Новини України журналісти Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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