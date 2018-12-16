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      Порошенко відповів, чи задоволений у боротьбі з корупцією в Україні

      170 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко заявив, що у 2014 році Генпрокуратура була каральним мечем влади. Тому що мала загальний нагляд і у різних питаннях могла втручатися в будь-яку справу, а також приймати рішення нібито "захищаючи" інтереси держави.

      Про це під час термінової прес-конференції 16 грудня заявив Президент України Петро Порошенко.

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      Я пишаюся тим, що за моєї ініціативи були проведені зміни до законодавства, яких Україна чекала 22 роки. Загальний нагляд прокуратури був скасований, а тому це суттєво обмежило їй повноваження,
      – сказав Порошенко.

      За його словами, Генеральна прокуратура позбавлена слідства. Ця норма була у Конституції починаючи 1996 до 2016 року. Однак 20 років ця норма не працювала, проте в перехідних положеннях мала чіткий і конкретний термін щодо обмеження. По-третє, Кримінальний процесуальний кодекс напряму забороняє Генпрокуратурі розслідувати ці справи.

      "Генпрокуратура і окремі народні депутати неодноразово просили, щоб була паралельність в розслідувані, тобто той, хто знайшов – той і розслідує. Ні. Я можливо готовий підтримати цю тезу. Була створена незалежна, зокрема, і від Президента та від політичних партій, Антикорупційна інфраструктура, яка складається з Національного антикорупційного б'юро, Національної антикорупційної прокуратури, Національної агенції із запобігання корупції, а також Антикорупційного суду", – розповів Президент України.

      Тому, якщо є питання чи задоволений я рівнем боротьби з корупцією, то моя відповідь – ні. До кого це є питання? До всіх нас, зокрема з президентом. Ми маємо спільно об'єднатися для того, аби зробити ефективну боротьбу з корупцією. Інфраструктура зроблена, фінансування повністю забезпечено, конкурси проведені. Тому ми маємо спільно зараз імплементувати ті законодавчі акти, які були прийняті, зокрема, і за моєї ініціативи,
      – додав глава держави.

      Теги: Петро Порошенко Новини України Корупція ГПУ НАБУ Законодавство
      Джерело: 24 канал
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