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      Очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

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      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Соцмережі

      Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки і радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

      "Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк", – написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook. 

      За словами нардепа Мустафи Найєма, після оголошення підозри Мангеру у відставку подав заступник голови Херсонської облради Євген Рищук, якого активісти та друзі Гандзюк теж називали одним із підозрюваних. 

      Новина доповнюється. 

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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