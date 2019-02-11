Очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк
Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки і радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.
"Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк", – написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
За словами нардепа Мустафи Найєма, після оголошення підозри Мангеру у відставку подав заступник голови Херсонської облради Євген Рищук, якого активісти та друзі Гандзюк теж називали одним із підозрюваних.
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Джерело: 24 канал
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