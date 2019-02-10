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      Голову Херсонської облради Мангера виключили з "Батьківщини" через справу Гандзюк

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      Голову Херсонської облради Мангера виключили з "Батьківщини" через справу Гандзюк
      Голову Херсонської облради Мангера виключили з "Батьківщини" через справу Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Херсонська обласна організація партії ВО "Батьківщина" 8 лютого вирішило вважати голову обласної ради Владислава Мангера виключеним з членів партії. Тим же рішенням Мангеру рекомендували піти з посади голови облради.

      Раніше Мангер сам заявив, що призупиняє членство в "Батьківщині" на час розслідування справи про вбивство херсонської активістки та радниці мера міста Катерини Гандзюк. А все тому, що батько загиблої Віктор нещодавно заявив про ймовірну причетність Мангера до організації вбивства Катерини.

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      За словами батька Гандзюк, Мангер, а також член "Блоку Петра Порошенка", голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      Водночас журналісти програми "Схеми" з'ясували, що радник і юрист Магера за тиждень до нападу на Гандзюк віддав Левіну в користування на 7 років готель Oasis Beach на 57 номерів. Екс-працівники готелю сказали журналістам, що готелем займався в тому числі і син Мангера – Іван.

      Мангер у свою чергу всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає це дискредитацією цілої партії "Батьківщина" та особисто її лідерки Юлію Тимошенко.

      Мангер Батьківщина Гандзюк Херсон
      Рішення про виключення Мангера з "Батьківщини"

      9 лютого у Києві на Поділ, де Тимошенко планувала провести зустріч з виборцями, прийшли активісти з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" і питанням: коли лідерка "Батьківщини" відсторонить від посади Мангера? Між активістами та поліцією спалахнули сутички, протестувальників побили, вилучили їхні речі (газові балончики, зеленку, пістолет) та близько 40 осіб забрали до відділку, проте згодом відпустили. Поліція відкрила низку кримінальних проваджень.

      Обурені активісти після цього вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони вимагали відпустити затриманих учасників акції "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?". Активісти також палили фаєри та запускали феєрверки, проте до протестувальників так ніхто й не вийшов.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала майже 40% опіків тіла і їй провели операцію, проте активістка не одужала після нападу і 4 листопада померла в лікарні.

      Поліція розслідує цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину: 4 із них зізнались у причетності до нападу.

      Офіційним підозрюваним в організації злочину є Олексій Левін на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Батько загиблої активістки Віктор вважає, що з Левіним співпрацювали голова херсонської облради Владислав Мангер, член "Блоку Петра Порошенка", голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв та його заступник Євген.

      Активісти та журналісти заявляють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Самі ж Павловський і Паламарчук звинувачення відкинули. 12 листопада Павловського було затримано.

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      Теги: Новини політики Новини України ВО Батьківщина Новини Херсона Катерина Гандзюк Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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