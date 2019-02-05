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      Вперше показали тіло Катерини Гандзюк після того, як її облили кислотою: фото (18+)

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      Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року
      Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року / Соцмережі

      4 лютого мило півроку з дня нападу на Катерину Гандзюк і три місяці з дня смерті херсонської активістки. У зв’язку з цим її батько Віктор Гандзюк вирішив опублікувати небачені досі фотографії, на яких чітко видно, яких пошкоджень тіла зазнала жінка.

      Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

      Читайте також: Вбивство Катерини Гандзюк: у СБУ розкрили подробиці резонансної справи

      "Численні пости, статті, телепередачі. На фотознімках та телеекранах Катя – юна, красива, щаслива, весела, замріяна. Але є інші фото... Дев'яносто шість днів у реанімаційному відділенні. Рани на все тіло. Спалене волосся. Обпечені очі. Постійний нестерпний біль. Тривалі виснажливі лихоманки. Чотирнадцять важких операцій. Щоденні перев‘язки під наркозом. Літри перелитої крові. Три місяці лежачи на спині на жорсткій сітці без матраца, подушки та ковдри. Перед очима – тільки стеля. Безсонні ночі. Тижнями зафіксовані руки та ноги. Тижнями їжа через трубочку. А в очах – надія та бажання вижити", – зауважив він.

      За словами Віттора Гандзюка, світлини, які він опублікував, є найстрашнішими. Знімали їх, аби надіслати в іноземні клініки (європейські та американські). Але відповідь, переконує чоловік, завжди була одна: "Досвіду лікування таких важких хімічних опіків не маємо".

      Дуже хочу, щоб ці фото бачили виродки-виконавці: і ті, що за ґратами, і ті , що під арештом у теплих домівках поруч з юними дружинами, літніми батьками, імпортними протезами. Бачили організатори, замовники, що нині тремтять за кордоном та у високих кабінетах. Ще хочу, щоб їх побачили ті, хто фальсифікував та гальмував слідство, ті, хто робить це і сьогодні. Хоч різниці між всіма, кого перерахував, вже не бачу. Хай подивиться ці фото генеральний прокурор. Хай їх бачить гарант і його ймовірна конкурентка. Катю не просто вбили. Катю катували дев‘яносто шість днів, жорстоко, щосекундно,
      – підсумував Віктор Гандзюк.

      Увага! Фотографії – не для людей зі слабкими нервами (18+)

      Гандзюк, Херсон, напад, кислота
      Катерина Гандзюк після нападу

      Гандзюк, Херсон, напад, кислота
      Жінка зазнала опіки 39% тіла 

      Гандзюк, Херсон, напад, кислота
      На Катерину Гандзюк напали у липні, а померла вона в листопаді 2018 року 

      Гандзюк, Херсон, напад, кислота
      Фото понівеченого тіла Катерини Гандзюк оприлюднив її батько Віктор 

      Раніше журналісти з’ясували, що до вбивства Катерини Гандзюк можуть бути причетними очільник Херсонської облради Владислава Мангер і голова ОДА Ігор Гордеєв. Як переконують херсонські активісти, вони є причетними до незаконної вирубки лісу.

      Крім того, голова Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявляв, що під час роботи ТСК вони дізналися більше, ніж треба. Як переконує він, мовиться про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      напад з кислотою на катерину гандзюк і її подальша смерть: як розгортаються події 

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини Херсона Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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