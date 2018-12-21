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      Вбивство Катерини Гандзюк: у СБУ розкрили подробиці резонансної справи

      796 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Фото з вільних джерел

      Слідство у справі Катерини Гандзюк відпрацьовує версію причетності до вбивства чиновниці посадовців, які займаються незаконною вирубкою лісу на Херсонщині. Гандзюк активно боролася із цими людьми.

      Про це інформує прес-служба СБУ у Facebook.

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      Наразі відпрацьовується одна із слідчих версій стосовно вчинення злочину над потерпілою у зв’язку з її активною громадською позицією щодо незаконної вирубки лісу на території Херсонщини та викриття причетних до цієї злочинної схеми посадових та службових осіб,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, у межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території Голопристанського, Олешківського та інших районів Херсонської області за сприяння посадовців та чиновників місцевої влади здійснюється незаконна вирубка лісів для продажу деревини та отримання незаконного прибутку. При цьому факти масової вирубки лісів маскують під санітарну рубку пошкоджених від пожежі дерев.

      "Зараз оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України семи фігурантам справи", – додають у спецслужбі.

      Зазначимо, що раніше член Тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк повідомив, що одного з підозрюваних у вбивстві херсонської активістки планують подати у міжнародний розшук. Чоловік начебто переховується на одному із Карибських островів.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Розслідування вбивства Катерини Гандзюк: хроніка останніх подій

       

      Теги: Кримінальні новини Новини України СБУ Катерина Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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