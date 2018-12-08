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      Вбивство Гандзюк: коли затримають замовника нападу на активістку

      633 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / фото з відкритих джерел

      За нападом на Катерину Гандзюк стоять щонайменше два організатора та є чітка версія про замовника. Його затримають, коли зберуть усі юридичні факти.

      Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів генпрокурор Юрій Луценко.

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      Ми вийшли на одного організатора, тепер на іншого. І смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив цих виконавців й організаторів. Отже, маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки ми зберемо юридичні факти, звичайно, буде оголошено про підозру і точно буде затриманий ще й замовник,
      – розповів він.

      Проте Луценко відмовився називати точні терміни щодо затримання замовника.

      "Ніякі терміни у слідстві не встановлюються", – наголосив генпрокурор.

      Зазначимо, що адвокат сім'ї Катерина Гандзюк Євгенія Закревська раніше розповіла, що заяви Луценка про хід справи шкодять слідству.

      Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк ГПУ Юрій Луценко Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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