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      Убийство Гандзюк: когда задержат заказчика нападения на активистку

      72 Читати новину українською
      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Фото из открытых источников

      За нападением на Екатерину Гандзюк стоят как минимум два организатора и есть четкая версия о заказчике. Его задержат, когда соберут все юридические факты.

      Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

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      Мы вышли на одного организатора, теперь на второго. И смею утверждать, что мы сейчас понимаем общий мотив этих исполнителей и организаторов. Итак, имеем достаточно стройную версию о заказчике. Как только мы соберем юридические факты, конечно, будет объявлено о подозрении и точно будет задержан еще и заказчик,
      – рассказал он.

      Однако Луценко отказался называть точные сроки по задержанию заказчика.

      "Никакие сроки в следствии не устанавливаются", – отметил генпрокурор.

      Отметим, что адвокат семьи Екатерины Гандзюк Евгения Закревская ранее рассказала, что заявления Луценко о ходе дела вредят следствию.

      Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги  39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.
      Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Екатерина Гандзюк Новости Херсона Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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