Серийный убийца и помощник депутата, близкого к руководителю ОГА, – Найем о Левине

Во время выездного заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по убийству активистки Екатерины Гандзюк Борис Бабин, уже экс-представитель президента в Крыму, поделился своими соображениями относительно того, что происходит в Херсонской области. И комиссия узнала шокирующие вещи.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Мустафа Найем.

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"Председатель Херсонской ОГА, которого назначает президент, выбрасывает из коллегии ОГА господина Бабина, который является представителем президента в регионе – это же какая-то шизофрения", – рассказал нардеп.

Бабин говорит публично, что, мол, у вас десятки тысяч людей перевозят из Крыма нелегальные перевозчики, и ничего не происходит, никто не объявляет никакой конкурс. Все понимают, что речь идет об огромных деньгах. Бабин говорит о незаконной экономической деятельности у Сиваши – все молчат. Никаких санкций к местным властям нет. Все работают. А вот господин Бабин оказался виновным. Ну, якобы уволился сам,

– сказал Найем.

И вот в этой ситуации через три месяца после убийства Екатерины Гандзюк Юрий Луценко подает предьявление подозрения господину "Левину".



Юрий Луценко выдвинул подозрения вероятному злоумышленнику, который уже убежал

Это означает, по мнению Найема, что руководитель Генпрокуратуры "вообще не ориентируется в ситуации и вообще не понимает, что происходит в области. А самое страшное, что это делается тогда, когда Левин уже убежал".

Кто такой Левин? Это криминальный авторитет, настоящая фамилия которого – Москаленко. Это серийный убийца, который был помощником депутата областного совета, приближенного к голове областного совета, которого обвиняют в причастности к вырубке леса. Екатерина Гандзюк критиковала его именно за это,

– подытожил Мустафа Найем.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что к убийству Екатерины Гандзюк могут быть причастны глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и председатель ОГА Игорь Гордеев. Как убеждают херсонские активисты, они причастны к незаконной вырубке леса.

Кроме того, глава Временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза заявлял, что во время работы ВСК они узнали больше, чем надо. Как убеждает он, говорится о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.

Что известно про убийство Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой. Женщина испытала ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа стало известно, что правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.